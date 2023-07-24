Город освободил предпринимателей от обеспечительных платежей более чем на 144 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С марта прошлого года 117 предпринимателям отменили обеспечительные платежи по договорам аренды на общую сумму свыше 144 миллионов рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в прошлом году город предоставил добросовестным арендаторам возможность не вносить обеспечительный платеж по договорам аренды, чтобы поддержать их бизнес.

"С того момента мерой воспользовались 117 предпринимателей, которые занимают 247 городских помещений общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров. Сумма отмененных платежей составила 144,3 миллиона рублей", – пояснил заммэра.

Он рассказал, что обеспечительный платеж отменяется для предпринимателей, которые добросовестно исполняли свои обязательства по аренде и не имели задолженности в течение года до подачи запроса на продление договора.

В городских помещениях арендаторы открывают офисы, салоны красоты и парикмахерские, медицинские клиники, аптеки, магазины. Введенная в прошлом году мера поддержки снижает финансовую нагрузку и позволяет предпринимателям направить средства на развитие своего бизнеса.

За первые полгода текущего года город освободил от обеспечительных платежей арендаторов 19 объектов недвижимости общей площадью шесть тысяч квадратных метров. Их объем составил 14,5 миллиона рублей.

Обязательная предварительная плата за последние пять месяцев аренды была введена в 2019 году. Норма позволяет городу избежать финансовых потерь, если арендатор окажется недобросовестным.



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