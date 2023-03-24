Фото: телеграм-канал "Мосводосток"

Мосводосток устраняет загрязнение на Яузе в районе Сыромятнической набережной после полученного сигнала в диспетчерскую службу. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГУП "Мосводосток".

"На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик, которое выставило боны для локализации пятна. В настоящее время проводится обработка поверхности воды сорбентом", – отметили в сообщении.

В Мосводостоке уточнили, что флот предприятия будет работать на месте загрязнения до полного его устранения. Кроме того, будет дополнительно проверена поверхность реки ниже по течению.

В предприятии напомнили, что при обнаружении следов загрязнений на поверхности воды необходимо позвонить в диспетчерскую службу по телефону +7 (495) 657-87-03 или в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в акватории Таманского залива в Краснодарском крае произошел разлив мазута. На место также была направлена группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. Всего к ликвидации последствий разлива привлекали 24 человек и 7 единиц техники.



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