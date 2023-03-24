Более 500 таежных деревьев-крупномеров высадят на Кутузовском проспекте

Фото: stroi.mos.ru

В ходе реализации программы благоустройства жилого комплекса "River Park Towers Кутузовский" высадят более 500 таежных деревьев-крупномеров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Инвестор планирует высадить более 500 деревьев-крупномеров, 70% из которых составят хвойные породы. Всего в рамках благоустройства будет высажено 43 различных вида растений, преимущественно относящихся к экосистеме "русской тайги", – отметил он.

Большую часть деревьев составят хвойные: сосны, ели и туи. Преимущество таких растений заключается в их круглогодичном зеленом внешнем виде.

Озеленение дворового парка будет плотным, благодаря чему горожане смогут почувствовать себя как в настоящем лесу. Кроме того, застройщик ЖК "Аеон Девелопмент" создаст несколько зон, в том числе для отдыха и проведения праздников.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что при возведении жилых комплексов застройщики по поручению Сергея Собянина уделяют особое внимание благоустройству.

"Застройщики уделяют повышенное внимание организации благоустроенных общественных пространств, которые станут новыми центрами притяжения. При этом в большинстве случаев благоустроенная территория доступна не только жителям отдельных комплексов, но и всем горожанам", – сообщила она.

Общая площадь нового ЖК составит более 220 тысяч квадратных метров. В пяти корпусах расположатся 2 012 квартир. Подземная парковка для жителей будет рассчитана на 1 134 машины.

В состав ЖК также войдут коммерческие предприятия, в том числе рестораны и фитнес-клуб. В дальнейшем неподалеку от ЖК планируют построить образовательный центр со школой и детским садом.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2027 года.

Ранее на юге Москвы приступили к реализации программы по благоустройству озелененной территории в пойме реки Жужи. Специалисты приведут в порядок территорию площадью около 22 гектаров. Там появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, пешеходные дорожки и современное освещение.



В Москве началось благоустройство территории в пойме реки Жужи

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