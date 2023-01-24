Жилую комплексную застройку с соцобъектами возведут в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Печатники на юго-востоке Москвы возведут жилую комплексную застройку с объектами социальной инфраструктуры. О согласовании проекта планировки сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая площадь комплексной жилой застройки на участках площадью более 14 гектаров составит 744 000 квадратных метров, в том числе жилья 367 000 квадратных метров, а нежилых помещений на 377 000 квадратных метров", – уточнил заммэра.

В настоящее время на участке располагаются гаражи и производственные здания. Застройщиком нового жилого комплекса выступит ООО "Галс-Девелопмент".

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что объектами социнфраструктуры станут школа и детский сад на 575 и 300 детей соответственно. Совместно с жилой застройкой в районе возведут многофункциональный комплекс.

Ранее сообщалось, что в Чертанове Южном построят около 190 тысяч квадратных метров жилья. Постройку планируют возвести на месте бывшей промзоны Красный Строитель. Проект реализуют в рамках комплексного развития неэффективно используемых территорий.



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