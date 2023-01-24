Город выставил на торги три подземные парковки в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три здания с земельными участками в Некрасовке выставили на торги для дальнейшей реорганизации пространства. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"В районе Некрасовка на городские торги выставлено три здания с земельными участками площадью 2, 12 и 36 соток", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о домах № 23, корпусе 2, № 16, корпусе 2 и № 27, корпусе 3 по улице Рождественской. Подземные парковки в двух первых домах позволяют вместить 121 и 124 автомобиля соответственно. Третий участок не оборудован подземной парковкой, что дает потенциальному владельцу организовать ее самостоятельно.

На наземных участках собственники смогут разместить шиномонтаж, мойку, автосервис, кафе и другие коммерческие организации.

Подать заявку на участие в торгах можно до 31 января. Подробная информация об участках, выставленных на торги, доступна на инвестиционном портале Москвы.

Ранее город выставил на торги нежилое помещение в ЦАО площадью 409 квадратных метров. Помещение расположено в пятиэтажном доме 1907 года постройки. Сообщалось, что потенциальный собственник сможет использовать пространство на свое усмотрение.



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