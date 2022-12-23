Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На платформе "Электронный дом" появились новые функции для собственников и жильцов квартир. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь владельцы квартир могут подключить к электронному управлению друзей, родственников или арендаторов. Для этого указанные лица должны быть зарегистрированы в сервисе.

Для гостя можно выбрать один из трех уровней: начальный, базовый и повышенный. Первый позволяет просматривать все разделы дома, второй – оставлять заявки о проблемах в квартире, создавать опросы и принимать в них участие, третий – оплачивать услуги ЖКХ, передавать показания счетчиков и совершать другие действия.

Подключить гостя к управлению можно в любой момент на сайте или через приложение "Электронного дома". Отменить доступ можно также в онлайн-формате.

В настоящее время платформой "Электронный дом" пользуются более 700 тысяч горожан. Проект реализуется при поддержке ГКУ "Новые технологии управления" и департамента информационных технологий города Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде, цифровой экосистемой столицы пользуются уже свыше 15 миллионов человек. mos.ru и другие городские порталы помогают жителям столицы заботиться о детях, следить за своим здоровьем, ухаживать за питомцами, решать бытовые задачи и многое другое.



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