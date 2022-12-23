Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 23 декабря, по данным ЦОДД на столичных дорогах ожидаются заторы до 9 баллов. Местами движение будет затруднено, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, труднее всего придется водителям в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Вечером рекомендуется пересесть на общественный транспорт, это существенно поможет сэкономить время.

Также жителям столицы посоветовали воспользоваться приложением "Московский транспорт", которое поможет построить разные маршруты через карту, узнать прибытие средства передвижения и многое другое.

Помимо этого, в МЧС предупредили москвичей, что в пятницу ожидается сильный туман. Он может идти до 10:00 утра с видимостью в 200–700 метров. Горожанам рекомендовали быть предельно внимательными при переходе дорог, а водителям строго соблюдать ПДД.



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