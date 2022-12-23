Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московский инновационный кластер (МИК) подготовил новый сервис "Инвестиционная экспертиза проектов", позволяющий стартапам напрямую познакомиться с инвесторами. А они с помощью сервиса получат доступ к проектам, которые одобрены аналитиками. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"Проекты, прошедшие экспертизу, будут представлены инвесторам клуба "Синдикат", в котором Московский инновационный кластер выступает ключевым партнером. Таким образом мы планируем решить самую главную задачу для стартапов – привлечение инвестиций", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что направить проект на экспертизу могут только участники МИК. Информацию о том, как присоединиться к кластеру, можно посмотреть на сайте МИК.

В департаменте информационных технологий отметили, что сервис станет доступен пользователю после подачи заявки онлайн. После проверки заявки на соответствие требованиям аналитики сервиса свяжутся с командой проекта, чтобы провести оценку перспективности компании. Затем кандидата пригласят на питч-сессию – короткую презентацию проекта перед венчурными инвесторами.

Ранее сообщалось, что на платформе МИК появился сервис "Навигатор услуг в сфере интеллектуальной собственности". Новый сервис помогает предпринимателям найти российские компании, специализирующиеся на охране авторских прав. Пользователи смогут подбирать организации по типам оказываемых услуг, научно-технической специализации, типу результатов интеллектуальной деятельности, региону и

До этого Сергей Собянин рассказал о поддержке технологических компаний. По его словам, город оплатит расходы участников МИК на патентование за рубежом для защиты отечественных изобретений на международном рынке. Градоначальник отметил, что заявки принимаются на платформе i.moscow до 1 декабря 2022 года.

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