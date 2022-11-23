Власти Москвы передали культурным центрам помещения в Кунцеве и Солнцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти передали Объединению культурных центров Западного административного округа помещения в новостройках, построенных по программе реновации в районах Кунцево и Солнцево, взамен старых, заявил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Объединение культурных центров Западного административного округа находится в жилых домах, вошедших в программу реновации. Несмотря на то что расселение жителей этих зданий планируется только через несколько лет, город заранее предоставил для работы организации новые помещения", – сказал он.

По словам Гамана, площадь помещений почти в три раза превышает площадь старых и составляет 334,3 квадратного метра. Он пояснил, что одно из помещений имеет площадь 273,8 квадратного метра и находится в доме 42 на улице Богданова в Солнцеве, второе площадью 60,5 квадратного метра расположено в доме 40 на улице Академика Павлова в Кунцеве.

"Для удобства жителей района были выбраны помещения рядом со старыми", – пояснили в мэрии.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что реализация программы реновации позволит к концу 2032 года создать в Москве порядка 200 тысяч новых рабочих мест. Это связано с открытием предприятий на первых этажах новостроек.

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