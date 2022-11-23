Спорткомплекс появится в долине реки Сетуни на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Спортивный комплекс появится в природном парке "Долина реки Сетунь" на западе столицы. Заявителем выступило ООО "АФ "Снегири", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Проект был одобрен ГЗК, которую возглавляет Сергей Собянин. Ожидается, что площадь объекта составит 21 400 "квадратов".

Как уточнила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, под спортивный комплекс было выделено 2,14 гектара. В рамках проекта планируется, в частности, создать большое футбольное поле.

Еще на одном участке в 2,05 гектара будет расположена дорожно-тропиночная сеть и обустроены инженерно-технические коммуникации.

Ранее сообщалось, что в Крылатском районе Москвы появятся детская гольф-школа, спортклуб и бассейн. Уточнялось, что площадь объекта планируют увеличить с 41 до 55 тысяч квадратных метров.

До этого стало известно, что на улице Маршала Катукова в Строгине планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс со спа-салоном. В двухэтажном здании разместятся спортзал, а также пространства для занятий йогой и боксом.

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