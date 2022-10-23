Детский зоопарк в Москве будет закрыт с 24 по 26 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детский зоопарк, который находится на территории Московского зоопарка, закроют с 24 по 26 октября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал учреждения.

Детский зоопарк будет закрыт по техническим причинам. Уточняется, что остальную территорию гости учреждения смогут посетить с 09:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке впервые за 30 лет родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков. Подобные ящерицы – эндемики Соломоновых островов. Вид занесен в Международную Красную книгу.

Кроме того, представители Московского зоопарка решили оказать помощь слепой тигрице из Саратова. Дату приезда еще не определили – она будет зависеть от готовности тигрицы к переезду.

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