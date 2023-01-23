Останкинская башня включит художественную подсветку в День студенчества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В День российского студенчества, 25 января, на Останкинской башне включат праздничную подсветку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть (РТРС).

Помимо Останкинской, праздничные огни зажгут на башнях Назрани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Тулы, Челябинска и Ярославля. Там появятся текстовые поздравления. А на башнях Белгорода, Нальчика, Саранска, Ростова-на-Дону, Грозного и других российских городов покажут яркий сценарий.

Кроме того, в честь праздника 25 января в концертном зале Останкино организуют интеллектуальную игру "Квиз на телебашне". На мероприятии поборются студенты из МГУ имени М. В. Ломоносова, ГИТР, РГГУ и других вузов Москвы.

День студента празднуют в РФ в дату выхода в 1755 году указа императрицы Елизаветы Петровны "Об учреждении Московского университета".

Ранее сообщалось, что в столице организовали интерактивную программу ко Дню студента. Экскурсии, выставки, интеллектуальные игры и спортивные соревнования пройдут с 25 по 27 января.



В Москве подготовили интерактивную программу ко Дню студентов

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