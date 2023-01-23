"Техноград" на ВДНХ проведет курс по обучению специальности "няня-гувернантка"

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В комплексе "Техноград" на ВДНХ организуют бесплатный курс профессиональной переподготовки по специальности "няня-гувернантка". Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"Новая программа рассчитана на жителей города и переселенцев с новых территорий, которые хотят освоить специальность "няни-гувернантка". Сегодня компании на этом рынке испытывают дефицит кадров, а спрос на такие услуги при этом есть", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Записаться на обучение в первом потоке смогут не более 40 человек. Потенциальные участники должны иметь образование выше среднего и пройти предварительное собеседование с психологом.

Обучение будет проходить 5 дней в неделю по 8 часов. Занятия проведут врачи, психологи, специалисты по раннему развитию детей и другие эксперты. Участников курса также ждет стажировка в семьях.

По окончании учебного курса выпускники получат диплом установленного образца с указанием квалификации "воспитатель дошкольной образовательной организации" и специализации "няня-гувернантка для работы с детьми".

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