Этнокультурный фестиваль "Самоварфест" пройдет в Москве 26 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Этнокультурный фестиваль "Самоварфест" пройдет в саду "Эрмитаж" 26 августа с 11:00 до 20:00. Гости смогут посетить концерты, мероприятия для молодежи, игры, танцы и конкурсы для детей и многое другое, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Торжественное открытие состоится в 14:00. Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков выразил уверенность, что мероприятие подарит посетителям радостные впечатления, а также укрепит дружбу народов.

У входа в сад на площадке "Самоварная станция: добро пожаловать!" гостей начнут приветствовать на разных языках в традиционных костюмах. Также посетителей встретит коллектив международной творческой мастерской "Этнопроект "Москва". Все желающие смогут насладиться чаем, приготовленным из натуральных сборов на свежих шишках. Горячим напитком угостит коллекционер и эксперт самоварного дела Ян Дробышев, который еще и продемонстрирует трактирные самовары.

На протяжении фестиваля на главной сцене можно будет наблюдать "Самовар-концерт". В нем поучаствуют ведущие артисты страны: Московский казачий ансамбль песни и танца "Борода Folk", балалаечник Роман Бузылев, ансамбли "Ожерелье", "Горница", "Школьные годы" и многие другие. На мероприятии можно будет не только смотреть выступления, но и присоединиться к ним. Так, на площадке "Народное караоке" гости смогут исполнить российские песни, а также потанцевать на этнодискотеке вместе с греческими, калмыцкими, молдавскими, удмуртскими, марийскими и другими фольклорными коллективами.

В рамках фестиваля посетить можно в том числе фолк-мюзикл "Алатырь". Зрители смогут окунуться в мир русской культуры с национальными обрядами, яркими костюмами, песнями и танцами. На площадке "Арт-завалинка" в течение дня будут играть песни народов России в исполнении национальных коллективов.

Организаторы не обделили и любителей современной культуры. На площадке "Самоварфест-драйв" свое творчество покажут лучшие представители уличных искусств из различных российских регионов. Гостей пригласили насладиться современной хореографией, диджей-сетом, хип-хоп-батлами и музыкальной программой.

Вместе с этим для юных посетителей будет работать площадка "Самоварфест" – забавное место". Там ребят закружит на качелях самовар-гигант "Палех". Еще для детей приготовили танцевально-игровую программу с розыгрышами, конкурсами и загадками.

Декоратор и создатель сказочных этнокостюмов Любовь Михалева покажет авторские украшения, наряды и головные уборы с национальными узорами. Узнать больше о культуре можно будет и на реставрационной мастерской "Сто лет в обед". Для гостей заработает выставка с картинами художников России, чьи холсты наполнены национальным колоритом.

"Самоварфест" посетят представители единственного серийного производителя самоваров в стране – машиностроительного завода "Штамп". Предприятие было создано еще в 1880 году.

"На площадках "Самоварфеста" каждый гость сможет погрузиться в удивительную атмосферу праздника, народного творчества и многогранных национальных культур нашей страны, найти увлекательное занятие по душе и оставить себе на память частичку настоящего российского гостеприимства", – заключила директор фестиваля и президент фонда "Культура наций" Наталья Долгарева.

Ранее стало известно, что с 30 августа по 3 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон № 5, шатер 5.5) на Краснопресненской набережной состоится первая Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ). В рамках нее гости смогут увидеть большую программу от лучших детских издательств и библиотек.