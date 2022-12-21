Москвичам рассказали, на какие специальности можно трудоустроиться в метрополитене

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2023 году на новых станциях Большой кольцевой линии столичного метрополитена будут работать 2,5 тысячи человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"К открытию новых станций Большой кольцевой линии метро планируем трудоустроить около 2,5 тысячи человек", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о станциях "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики" и других.

Самыми востребованными в столичном метро являются профессии машиниста электропоезда, дежурного по станции, инспектора службы безопасности. Также в метро требуются монтеры путей, электромонтеры по обслуживанию электрооборудования и другие специалисты.

Москвичи, желающие получить работу в столичном метро, пройдут обучение в корпоративном университете. Программа подготовки машинистов занимает 4,5 месяца. Для их обучения используются современные технологии.

Центры подбора персонала в Московский метрополитен располагаются на станциях "Выставочная", "Черкизовская", "Нагорная" и в здании корпоративного университета транспортного комплекса на Варшавском шоссе. Они работают с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. В субботу центры открыты с 09:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что в 2022 году 236 участников чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" были трудоустроены в столичные компании.

Партнерами чемпионата выступили более 200 московских компаний. Участники "Абилимпикса" получили рабочие места в сферах торговли, технологий, услуг и других отраслях.



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