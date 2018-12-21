Корпус Замоскворецкого депо отреставрируют в Москве



Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) выдал задание на разработку проекта реставрации корпуса Замоскворецкого депо.

Трамвайное депо имени Петра Апакова является старейшим предприятием городского электрического транспорта, сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Административный корпус был построен в 1910 году по проекту архитектора М. Глейнинга. В 1922 году депо получило имя работавшего в нем революционера Петра Апакова.

Объект имеет статус культурного наследия и расположен по адресу: улица Шаболовка, дом 9, строение 3, передает Агентство "Москва".

Мосгорнаследие ранее выдало задание на разработку проекта реставрации служебного корпуса Хорошевской конюшенной слободы.