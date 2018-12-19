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19 декабря, 07:01

Корпус Хорошевской конюшенной слободы в столице отреставрируют

город строительство культура

19 декабря, 07:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) выдал задание на разработку проекта реставрации служебного корпуса Хорошевской конюшенной слободы, передает портал мэра и правительства столицы.

После этого будет выдано разрешение на проведение самих работ. Для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, а также изучены инженерно-технические особенности здания, сообщило Мосгорнаследие.

Ансамбль конного двора Хорошевской конюшенной слободы XVIII века является объектом культурного наследия и включает в себя ворота конного двора с гауптвахтой и три служебных корпуса. В XVIII–XIX веках там проходили военные смотры и учения, а во время Великой Отечественной войны собиралось ополчение.

Ранее Мосгорнаследие выдало задание на разработку проектно-сметной документации по уникальному деревянному дому с резным декором в Сокольниках, который был построен в начале ХХ века.

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