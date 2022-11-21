Более 1,5 тыс рабочих мест появится в Восточном Дегунине благодаря комплексному развитию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство общественно-деловых и производственных объектов в столичном районе Восточное Дегунино позволит создать более 1,5 тысячи новых рабочих мест, заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

"Территорию общей площадью 2,71 гектара в районе Восточное Дегунино планируется преобразовать через механизм комплексного развития. В настоящее время ведется разработка градостроительной документации. Предельный срок реализации проекта – 2028 год", – сказал он.

По словам Левкина, преобразуемая территория находится в границах производственной зоны "Вагоноремонт" по адресу улица Дубнинская, владения 83 и 83а. На земельном участке, расположенном в непосредственной близости от Дмитровского шоссе и станции МЦД Лианозово, построят 81,3 тысячи квадратных метров недвижимости.

Руководитель департамента пояснил, что создание новых рабочих мест в жилых кварталах позволит снизить нагрузку на транспортную систему и сократить маятниковую миграцию в соответствии с поставленной Сергеем Собяниным задачей.

Ранее работы по благоустройству завершились около станции метро "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Специалисты спрятали под землю все коммуникации, привели в порядок тротуары, создали удобные пешеходные маршруты с лавочками, заменили асфальт на проезжей части и обновили газон.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!