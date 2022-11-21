Москва выставит на торги нежилые помещения около станции метро "Новокосино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва выставит нежилые помещения на торги около станции метро "Новокосино". На их месте могут появиться в том числе магазины и офисы, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Общая площадь помещений составляет более 257 квадратных метров. Они располагаются во втором корпусе дома № 38 по Суздальской улице. Помещения имеют 5 входов с улицы, а также 2 через подъезды.

"Победитель торгов сможет использовать объекты по своему усмотрению – открыть предприятие сферы обслуживания, магазины или офис, а также сдавать их в аренду", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Дом располагается в густонаселенном районе столицы. Вблизи него проходит Носовихинское шоссе. Станция Калининской линии "Новокосино" находится в пешей доступности.

До этого Сергей Собянин расширил программу "1 рубль за квадратный метр в год". Благодаря программе инвестор, отреставрировавший объект культурного наследия, сможет разместить в нем отель по льготной ставке.

Помещения в объектах культурного наследия выставляются на торги. Одно из таких – особняк XIX века в Таганском районе Москвы. Объект планировали выставить на торги под гостиницу.

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