Новый учебно-лабораторный корпус МФЮА возведут на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый учебно-лабораторный корпус МФЮА возведут в Научном проезде, поделились в телеграм-канале Москомстройинвеста.

Там рассказали, что градостроительно-земельная комиссия решила внести изменения в ПЗЗ в сторону территории по адресу Научный проезд, владение 10 (ЮЗАО). На данный момент на месте предполагаемого строительства рассматривается площадь порядка одного гектара. Площадь нового корпуса оставит около 6 400 квадратных метров.

По словам председатель Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, благодаря изменениям в ПЗЗ станет возможно построить новый учебно-лабораторный корпус МФЮА.

"Вновь проектируемое здание соединится с существующим корпусом надземным переходом на уровне четвертого этажа", – поделилась она.

Уточняется, что площадь проекта составит 17 тысяч квадратных метров, а планируемая высота составит 17 этажей, один из которых станет подземным, а еще один – техническим.

Ранее Пятова поделилась, что строительство школьного стадиона с футбольным полем за счет инвестора на юге Москвы подходит к финальному этапу. По ее словам, объект спроектирован для средней образовательной школы на 900 человек. Площадь стадиона с футбольным полем составляет 2,6 тысячи квадратных метров.

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