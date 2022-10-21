Более 400 тыс человек за 10 лет обучились бизнесу в рамках московского проекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние десять лет более 400 тысяч жителей Москвы поучаствовали в образовательных мероприятиях проекта поддержки малого предпринимательства. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в рамках проекта было организовано порядка 11 тысяч вебинаров, лекций, мастер-классов и отраслевых тренингов. Многие участники после повышения квалификации открыли свой бизнес или стали работать на себя. Она отметила, что на данный момент проект предлагает более 10 программ обучения.

"Прокачать существующий бизнес поможет другая новинка этого года – пятидневный курс Business Upgrade для малых и средних предприятий. Его участники под руководством экспертов разрабатывают стратегию долгосрочного развития своей компании", – поделилась Сергунина.

Заммэра рассказала о многих других программах, например о проекте "Время начинать". В рамках обучения начинающий предприниматель сможет научиться организовывать бизнес-стратегию, а также разбираться в главных юридических и бухгалтерских тонкостях. Уточняется, что группу учеников сформируют 14 ноября.

Также на мероприятиях, уточнила Сергунина, будущие бизнесмены смогут найти партнеров благодаря "Нетворкинг-марафону". По ее словам, его участникам предлагают обменяться опытом и выстроить бизнес-отношения.

В рамках проекта есть возможность посетить и отраслевые курсы для тех, чья деятельность базируется на креативе. Это может быть сфера общепита или индустрия красоты.

"Создать и развить свой стартап поможет программа "Онлайн-Акселератор". С запуска в 2020 году ее прошли более 3 тысяч человек. Этот онлайн-курс из семи образовательных модулей пошагово учит построению бизнеса: от проработки идеи и подбора команды до составления бизнес-плана и финансового анализа", – отметила заммэра.

Сергунина напомнила, что с 2021 года проект реализует многоуровневый формат обучения предпринимателей Москвы. В этом году представители бизнеса посещали уроки маркетинга, финансов, бухгалтерии, государственных закупок и многие другие.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что число предприятий в Москве с начала 2022 года увеличилось на 20%. Мэр столицы заявил, что рост связан с действиями федеральных и региональных мер поддержки, спросом на импортозамещение.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!