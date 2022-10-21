Столичная компания начала производить капсулы для людей с непереносимостью лактозы

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Московская компания начала производство капсул, благодаря которым люди с непереносимостью лактозы могут употреблять в пищу молочные продукты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что ежегодно московское предприятие “Академия-Т” выпускает свыше 650 тысяч единиц спортивного и специального питания в виде капсул, таблеток и порошков. В ближайшее время капсулы начнут поставлять в магазины.

Ранее заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что в столице в этом году сервисы искусственного интеллекта обработали уже более семи миллионов лучевых исследований. По его словам, ежемесячно около 300 тысяч исследований проходит через умные алгоритмы, на сегодня сервисы искусственного интеллекта обработали уже больше семи миллионов исследований.

Он отметил, что доля исследований, проанализированных нейросетями, увеличивается. Так, в текущем году уже более 40% всех лучевых исследований городских медучреждений обрабатывает искусственный интеллект. В прошлом году эта цифра составляла около 30%.

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