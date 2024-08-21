Джетыгенов: ВСКС провел урок по первой помощи для стипендиатов правительства Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Кураторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) рассказали стипендиатам правительства Москвы о том, как оказать первую помощь и что делать, если она потребовалась в экстремальных ситуациях. Об этом Агентству "Москва" сообщил руководитель московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов.

"Данные навыки необходимы буквально каждому человеку, чтобы не растеряться в экстренной ситуации и прийти на помощь, когда это будет необходимо. Это не первый мастер-класс, который я провожу, очень радостно видеть, что подобные навыки стремится приобрести все больше молодых людей. Это значит, что ребята в инициативном порядке хотят уметь больше, чтобы, не побоюсь этого слова, уметь спасти человека. Хотя искренне надеюсь, что в жизни с таким сталкиваться придется как можно реже", – сказал Максим Джетыгенов.

Посетители узнали алгоритм оказания первой доврачебной помощи, как провести базовую сердечно-легочную реанимацию, что такое устойчивое боковое положение и обструкция верхних дыхательных путей, как остановить кровотечение.

Участники мастер-класса смогли отработать полученные навыки на профессиональном манекене для сердечно-легочной реанимации, а также с использованием жилета для отработки приема Геймлиха – специальной процедуры оказания первой помощи при удушье от обструкции верхних дыхательных путей. Специальный мастер-класс организовало московское городское отделение ВСКС.

Ранее в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе открыли выставку "Все о медицине будущего и новых профессиях". Там представлены современные машины скорой помощи, которые мог рассмотреть поближе каждый желающий. На площадке для гостей провели мастер-классы по оказанию первой помощи и выхаживанию новорожденных. Посетителям также предлагали научиться делать уколы.