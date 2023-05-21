Конференция "Метавселенные" состоится в Москве 22 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Денисов

Конференция "Метавселенные" состоится 22 мая на площадке "Цифровое деловое пространство". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На мероприятии эксперты обсудят перспективы развития цифровых миров и влияние технологий на бизнес и искусство.

Участниками встречи станут специалисты креативных агентств, NFT-художники, предприниматели и другие. Среди спикеров конференции также числятся архитектор первой индустриальной метавселенной Сергей Мироненко и арт-директор центра современного искусства "Винзавод" Сабина Чагина.

Организатором мероприятия выступает Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Посетить мероприятие можно очно и онлайн по предварительной регистрации на сайте. Конференция продлится с 11:00 до 17:00.

Помимо этого, 22 мая в Москве пройдет бесплатная конференция "Промышленный дизайн сегодня: тенденции развития и успешный опыт применения в России". Посетить конференцию смогут руководители и сотрудники промышленных предприятий столицы. Главной темой мероприятия станут тенденции развития промышленного дизайна в России.

