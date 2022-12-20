Новостройку по программе реновации на севере Москвы введут в эксплуатацию в 2023 году

Фото: телеграм-канал "ДепСтрой Москвы"

Жилой дом по программе реновации построят в Головинском районе на севере Москвы, ввод новостройки в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента строительства Москвы.

Новый дом расположится по адресу Кронштадтский бульвар, владение 27.

"Новостройка будет двухсекционной переменной этажности. Под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка. Квартиры будут располагаться со второго этажа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что первые этажи здания будут нежилыми. Там разместятся магазины, объекты инфраструктуры и офисы.

Ранее сообщалось, что три жилых корпуса по программе реновации ввели в эксплуатацию в Нижегородском районе столицы. Новостройки находятся недалеко от станции МЦК Новохохловская. Дома уже готовы к переселению жильцов.

В Москве ввели в эксплуатацию 50 новостроек по программе реновации в 2022 году

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