Свыше 10 тыс человек приняли участие в форуме "Моя поликлиника"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичном Гостином Дворе в период с 15 по 17 декабря прошел форум профессионалов "Моя поликлиника", в котором поучаствовали свыше 10 тысяч человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках мероприятий специалисты здравоохранения из разных российских регионов поговорили об актуальных вопросах амбулаторной помощи.

На форуме обсудили подготовку и повышение квалификации медиков, а также создание для них хороших трудовых условий. Аналитики подняли вопросы оснащения больниц современным оборудованием и внедрения самых передовых технологических решений.

"Чтобы начинать любые организационные изменения и серьезные тектонические сдвиги, необходимы базовые вещи. Первое – все сотрудники должны о них знать и более того разделять их", – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В свою очередь, глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун назвал участников форума единомышленниками, которые осознают изменения в системе здравоохранения.

В ходе форума Ракова подчеркивала, что со следующего года проактивное диспансерное наблюдение в Москве будет организовываться в рамках программы ОМС.

Инициатива охватит порядка миллиона пациентов с опасными хроническими заболеваниями.

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