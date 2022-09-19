Московскую канатную дорогу закроют 19 сентября до 16:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 19 сентября, Московская канатная дорога будет закрыта до 16:00 в связи с проведением учений служб спасения. Об этом сообщается на сайте МКД.

"19 сентября на Московской канатной дороге пройдет учение по отработке действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. <...> Учения будут проходить до 15:00, а с 16:00 Московская канатная дорога начнет свою работу в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях, организованных столичным департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, будут задействованы сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, а также пожарно-спасательные и аварийно-спасательные расчеты Пожарно-спасательного центра Москвы.

"В ходе учений прежде всего отрабатываются навыки взаимодействия между собой различных служб, их координация", – пояснили в пресс-службе канатной дороги.

Ранее в МЧС предупредили, что работа систем жизнеобеспечения и транспорта в Москве и Московской области может быть нарушена из-за сильных дождей с грозами и градом и ветра с порывами до 25 метров в секунду в понедельник, 19 сентября.