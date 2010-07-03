Останкинская телебашня присоединится к акции "Час Земли"

Останкинская телебашня примет участие в экологической акции "Час Земли". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В субботу, 30 марта, в 20:30 на главной телевышке страны выключат всю архитектурно-художественную подсветку ровно на час. Кроме того, будут погашены два круговых медиафасада. Башню в вечернем небе можно будет разглядеть лишь по заградительным огням на балконе и антеннах.
"Мы приглашаем всех москвичей принять участие в акции "Час Земли". Просто выключив на час телевизор, каждый житель мегаполиса может внести свой вклад в сохранение ресурсов планеты", — отметили в пресс-службе Останкинской телебашни.
Москва принимает участие в "Часе Земли" с 2009 года. Цель акции — привлечь внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты. В прошлом году в ней приняли участие около двух тысяч москвичей.
В 2019 году к акции присоединятся 15 столичных парков, в том числе Парк Горького, музей-заповедник "Царицыно" и "Зарядье".
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