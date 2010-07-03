Жизнь после зимы: в России составили экологический рейтинг городов

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Экологический рейтинг российских регионов по итогам зимы, который составила общественная организация "Зеленый патруль", возглавили Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай, передает RT.

Следом расположились Белгородская область и Москва. В сравнении с прошлым годом оба региона улучшили свои позиции, поднявшись на одну и три строчки соответственно.

Чуть ниже находятся Курская, Мурманская и Магаданская области. А замыкают десятку самых чистых регионов Республика Коми и Санкт-Петербург.

А Свердловская, Челябинская и Иркутская области признаны регионами с самой плохой экологической обстановкой. Неважно дела обстоят и в Оренбургской, Нижегородской, Московской, Брянской областях, а также Бурятии, Красноярском крае и Якутии.

По словам директора природоохранных программ "Зеленого патруля" Романа Пукалова, десятки российских городов можно назвать экологическими горячими точками по уровню загрязнения атмосферы. Он отметил, что проблема обостряется в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Ранее власти страны поручили проверить проект завода на Байкале на соответствие экологическим стандартам. Строительством завода занимается компания "Аквасиб". Общий объем инвестиций составляет около 1,5 миллиарда рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2021 год.