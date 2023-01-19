Московскую библиотеку искусств имени Боголюбова отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты отреставрируют библиотеку искусств имени А. П. Боголюбова. Объект расположен в Тверском районе Москвы на Сущевской улице, в доме 14, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"В рамках реставрационных работ предусмотрено обновление фасадов. Так, работы затронут лицевую поверхность кирпичной кладки, швы, штукатурное покрытие наружных стен. Дополнительно проведут обработку стен различными пропитками для последующих отделочных работ", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что специалисты выполнят отделку аналогично уже существующей. Воссоздадут элементы лепного декора из гипса и декоративных деталей из шпиатра, заменят верхний слой кровельного покрытия и водосточные трубы.

Помимо этого, работники модернизируют интерьер, локально отреставрируют историческое паркетное покрытие, обновят отделку стен и потолков.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что в ходе мероприятий отремонтируют санузлы, а также поменяют инженерные коммуникации.

Ранее сообщалось, что историческое здание Москонцерта на Пушечной улице в центре столицы отреставрируют. Доходный дом с рестораном "Альпийская роза", построенный в XIX веке в стиле раннего модерна, относится к объектам культурного наследия.

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