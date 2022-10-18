Свыше 20% месячной нормы осадков выпало в Москве 18 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 12 миллиметров осадков (20% от месячной нормы) выпало в Москве во вторник, 18 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Наибольшее количество осадков выпало в период с 11:00 до 13:00. Сильный дождь был зафиксирован в Троицком и Новомосковском, Северном, Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах столицы.

"Со всем объемом выпавших осадков справлялась водосточная сеть. Вода уходила самотеком", – говорится в сообщении столичного ведомства.

Бригады ГУП "Мосводосток" оперативно реагировали на затруднения при сливе воды, которые возникали из-за застрявшей в канализационных решетках опавшей листвы.

В ведомстве предупредили, что сильный ветер в столице сохранится до конца вторника, 18 октября. Москвичам необходимо быть внимательными и осторожными на улицах, поскольку порывы ветра, по прогнозам синоптиков, могут достигать 17 метров в секунду.

В предстоящие выходные, 22 и 23 октября, в Москве вновь ожидается дождливая погода.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов рассказал, когда в Москве закончатся дожди. По словам синоптика, осадки в столице ожидаются вплоть до 20 октября. Однако в предстоящую среду, 19 октября, дождь в Москве будет не слишком сильным.



Синоптики спрогнозировали осадки в Москве в ближайшие дни

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