"Московская техническая школа" проведет бесплатную конференцию по промышленному дизайну

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

"Московская техническая школа" (МТШ) 22 мая проведет бесплатную конференцию "Промышленный дизайн сегодня: тенденции развития и успешный опыт применения в России". Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, дизайн является важной составляющей в развитии столичной промышленности. Знание его основ позволяет создавать функциональные, эргономичные, безопасные и внешне привлекательные изделия.

"Конференция, которую организовала "Московская техническая школа", – важное специализированное мероприятие, позволяющее профессионалам в области промдизайна обмениваться знаниями и перенимать опыт коллег", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе мероприятия участники обсудят отрасль промышленного дизайна в РФ, тенденции развития направления, дизайн-процесс и другие вопросы. Посетить конференцию смогут руководители и сотрудники промышленных предприятий столицы.

Участие в мероприятии доступно по предварительной регистрации, которую можно пройти по ссылке.

Ранее стало известно, что столичным инженерам доступно 57 курсов повышения квалификации по пяти направлениям в МТШ. Среди доступных в школе направлений есть программы "Искусственный интеллект", "Микроэлектроника и фотоника", "Аддитивные технологии", "Технологии связи" и "Промышленный дизайн". Обучение доступно для всех специалистов промышленных предприятий Москвы.

