Экскурсоводы и гиды Москвы могут подать онлайн-заявку на профессиональный экзамен

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные экскурсоводы и гиды могут подать онлайн-заявление на прохождение профессионального экзамена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно новым требованиям, закрепленным в поправках к Федеральному закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", экскурсоводы должны подтверждать знания по истории, географии и экономике региона, в котором осуществляют деятельность, раз в пять лет.

"Сегодня в столице работают более 3,7 тысячи экскурсоводов и гидов-переводчиков. От каждого из них зависит, какое впечатление гость получит от посещения Москвы, насколько интересную и достоверную информацию об истории города узнают экскурсанты", – сообщила начальник управления туризма комитета по туризму столицы Ирина Шилкина.

Экскурсоводы, желающие работать в Москве, могут подать заявку на прохождение аттестации на портале "Госуслуги". Столичным специалистам необходимо подать заявку на подтверждение знаний через mos.ru. Это можно сделать в подразделе "Культура" раздела "Культура, спорт и отдых".

Уведомление о допуске или отказе в сдаче экзамена придет в личный кабинет на портале. После одобрения заявки специалист сможет выбрать дату и время прохождения испытания.

Экзамен для гидов состоит из двух частей, первая из которых содержит 30 вопросов, а вторая направлена на подтверждение навыков на практике. В случае если экзамен сдать не удалось, специалист может получить право на пересдачу.

После успешной сдачи экзамена необходимо оплатить госпошлину в размере 1 300 рублей. После этого заявители получат знак, подтверждающий квалификацию.

Ранее стало известно, что столичным инженерам доступно 57 курсов повышения квалификации по пяти направлениям в "Московской технической школе" (МТШ). Среди доступных в школе направлений есть программы "Искусственный интеллект", "Микроэлектроника и фотоника", "Аддитивные технологии", "Технологии связи" и "Промышленный дизайн". Обучение доступно для всех специалистов промышленных предприятий Москвы.



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