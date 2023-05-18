Выпуск автокомплектующих в Москве вырос почти на 6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производство комплектующих для автотранспортных средств за январь – март 2023 года выросло на 5,8%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в столице свою деятельность осуществляют свыше 20 производителей автомобилей и автокомпонентов, на площадках заняты более восьми тысяч специалистов. В Москве создается электрическое и электронное оборудование, а также комплектующие и аксессуары для кузовов легковых автомобилей и автотранспортных средств.

Например, в декабре прошлого года на юге Москвы ввели в эксплуатацию завод по выпуску кузовных деталей для автомобилей. Организация может производить до 12 миллионов единиц товаров в год. При этом, отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, развитие этой отрасли будет зависеть от деятельности межотраслевого кластера электромобилестроения.

"Он станет центром создания новых платформ для электротранспорта и организации серийного выпуска легковых электромобилей, электрогрузовиков и другого транспорта. В составе объединения более 45 компаний – производителей автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

Ранее Ефимов рассказал, что московский производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" с февраля по апрель 2023 года создал свыше 40 тысяч кузовных деталей для китайских кроссоверов, собираемых в РФ. У предприятия одобрено соглашение о сотрудничестве с тульским заводом "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус".