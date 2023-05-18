Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО продолжается строительство промышленного технопарка. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, инвестор уже завершил монтаж фундаментов. Готовность установки конструктивных элементов здания составляет 65%.

"Современный промышленный технопарк в Крекшине в ТиНАО реализуется девелопером Capital Group в рамках городской программы по созданию мест приложения труда (МПТ)", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Овчинского.

Он уточнил, что в промышленном технопарке создадут новых 300 рабочих мест.

Руководитель департамента рассказал, что данный проект станет примером современного подхода к развитию промышленности. На территории разместят производственные линии, помещения для лабораторий и исследований, административно-бытовые площади для реализации научного и интеллектуального потенциала Москвы. Он считает, это поспособствует привлечению новых кадров в промышленность.

Отмечается, что в будущем промышленном парке специалисты завершили установку железобетонных колонн по двум ярусам, работы продолжаются на третьем ярусе. Кроме того, устанавливают металлические конструкции перекрытий, проводят строительно-монтажные работы по технологическому соединению с сетями жизнеобеспечения. Работы планируется завершить в конце 2023 года.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что почти 20 тысяч новых рабочих мест создадут в индустриальном парке "Руднево", который входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Он уточнил, что к 2025 году площадь построенных предприятий вырастет почти в 6,5 раза.

ОЭЗ "Технополис "Москва" является территорией с особым юридическим статусом. Там действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок, включая "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево", где располагаются высокотехнологичные предприятия, превышает 260 гектаров.

