Более 3,5 тысячи жителей САО получили квартиры по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На севере столицы в рамках программы реновации жителям 54 домов были направлены предложения равнозначных квартир. Более десяти тысяч москвичей уже справили новоселье, поделился руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Переселение жителей по программе реновации на севере столицы началось в 2018 году. С того момента город предложил новые квартиры жителям 54 старых домов. Более десяти тысяч москвичей уже переехали в новое жилье, из них 3,6 тысячи – с начала 2022 года", – рассказал Гаман.

Он отметил, что в Бескудниковском районе специалисты обеспечили расселение 18 домов, в Западном Дегунине – 11, в Дмитровском – девять. Отселение 14 домов проходит в Коптеве, а также в Войковском, Головинском и Тимирязевском районах. В Молжаниновском программа реновации подошла к концу.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, для мероприятий по переселению жителей севера города было предоставлено 25 новостроек. Наибольшее число домов разместили в Бескудниковском и Головинском районах.

Он уточнил, что скоро город сможет передать еще один дом на Дмитровском шоссе , в него смогут заселиться порядка 260 горожан.

Уточняется, что в новых квартирах специалисты провели мероприятия по отделке помещений и установили нужное оборудование. В нежилых зданиях могут разместить на первых этажах рестораны, супермаркеты и аптеки.

Ранее Левкин рассказал, что реализация программы реновации позволит к концу 2032 года создать в Москве порядка 200 тысяч новых рабочих мест. Это связано с открытием предприятий на первых этажах новостроек.

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