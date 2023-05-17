Работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столице стартовали работы по мониторингу зеленых насаждений. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Как пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, специалисты, обследуя деревья, фотографируют их, а затем загружают снимки в фотобанк. Это позволяет получить целостную картину состояния растений.

"В этом году работы пройдут на 130 площадках постоянного наблюдения", – сообщил заммэра Петр Бирюков.

В ходе работ специалисты измерят параметры деревьев, оценят из жизнеспособность, декоративные качества, а также изучат растения на наличие болезней, механических повреждений и вредителей.

Найти информацию об объекте в фотобанке, паспортах и ведомостях можно по порядковому номеру, который присваивается каждому дереву.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве высадят более 500 таежных деревьев-крупномеров. Порядка 70% из деревьев составят хвойные породы: сосны, ели и туи. Преимущество таких растений заключается в их круглогодичном зеленом внешнем виде.

