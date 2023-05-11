20:58Экология
В Мосводостоке объяснили появление желтого пятна на поверхности реки Яузы
Ранее очевидцы обратили внимание на нестандартный вид реки Яузы после дождя в Москве. Желтое пятно расползлось по части водного канала.
"По результатам обследования установлено, что зафиксированное на видео загрязнение является скоплением пыльцы", – говорится в сообщении.
В настоящее время вода в реке выглядит естественным образом и не имеет посторонних запахов, сообщили в столичной организации.
До этого Мосводосток устранил загрязнение на Яузе в районе Сыромятнической набережной. В ходе борьбы с появившимся пятном поверхность воды обработали сорбентом. Вместе с тем специалисты проверили поверхность воды по течению ниже.
Москвичам напомнили, что при обнаружении загрязнений на поверхности столичных вод следует обратиться в диспетчерскую службу Мосводостока по телефону +7 (495) 657-87-03 или написать обращение в социальных сетях.
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