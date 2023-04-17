Компенсационные квартиры получат 365 обманутых дольщиков в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Город оформил комплекты документов для предоставления квартир 365 обманутым дольщикам в компенсационном доме в Рязановском. Жилье было возведено для восстановления прав дольщиков трех проблемных объектов в ТиНАО, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, указанные россияне вложились в реализацию трех объектов, строительство которых не начиналось или их достройка была нецелесообразна. Дом введен в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Он находится по адресу поселение Рязановское, улица Гореловская, дом 3.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что компенсационный объект является зданием из 10 секций. Дом состоит из двух корпусов переменной этажности. В нем жилье получат дольщики трех проблемных домов.

По объекту в Щербинке на улице Овражной, 3, оформлены документы по 218 дольщикам. По проблемному дому по улице Мостотреста, владении 7, жилье предоставлено 80 дольщикам. Кроме того, в проблемном ЖК "Шишкин лес" в поселении Михайлово-Ярцевском документы оформлены по 67 дольщикам.

"За каждым из этих объектов своя история, но их объединяет одно – обманутые дольщики, не получившие квартиры. Мы со своей стороны провели большую работу по сбору и проверке данных, формированию реестров, и сейчас комплекты документов по каждому дольщику направлены в ведомство, курирующее распределение жилых помещений", – поделилась Пятова.

По ее словам, схема передачи компенсационного жилья простая: одна квартира – в одни руки.

В феврале Бочкарев рассказал, что с 2011 года в столице удалось решить проблемы 25 487 обманутых дольщиков. Он заявил, что подобных показателей удалось достичь благодаря компенсационным работам и вводу в эксплуатацию 233 проблемных объектов.

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