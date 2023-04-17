В Некрасовке приступили к основным работам по строительству нового ТРК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестор приступил к строительству монолитных конструкций на уровне подвала первого этажа в будущем торгово-развлекательном комплексе в столичном районе Некрасовка. Площадь объекта составит почти 50 тысяч "квадратов", рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Строительство ТРК проводится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. По словам Овчинского, в новом торговом центре смогут найти работу 1,6 тысячи человек.

"Строители уже завершили все котлованные работы и приступили к возведению монолитного каркаса. Общая готовность объекта составляет около 27%", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

Ввести ТРЦ в эксплуатацию запланировали в марте 2024 года. Для оформления объекта специалисты используют светлые и теплые оттенки, металлические и деревянные элементы. Там построят магазины, фуд-корт и кинотеатр, подземный паркинг на 240 машин с автомойкой и наземную стоянку на 156 мест. Недалеко от объекта обустроят пешеходную зону с качелями и лавочками.

В проект вложили 3,17 миллиарда рублей инвестиций. Городская программа стимулирования создания мест приложения труда необходима для комплексной застройки районов. Девелоперов частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводят жилые дома, если он инвестирует в строительство объекта, предусматривающего рабочие места.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что две тысячи новых рабочих мест появятся в столице в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. По его словам, с начала 2023 года город заключил четыре соглашения о возведении двух промышленных комплексов, торгового и административного центров, а также образовательного учреждения.

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