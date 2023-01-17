Открытый отбор в научно-производственную компанию состоится в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Зеленограде состоится крупнейший открытый набор в научно-производственную компанию по разработке и производству средств радиосвязи. Об этом сообщил директор столичной службы занятости населения Андрей Тарасов.

"19 января для жителей Зеленограда мы проведем специальный открытый отбор в компанию, представляющую одну из самых трендовых сфер современного рынка – промышленную отрасль", – приводятся слова Тарасова на портале мэра и правительства Москвы.

Гости получат предложения почти по 500 рабочим профессиям. Предложения найдутся в том числе для испытателей деталей и приборов, монтажников, регулировщиков и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторов автоматической линии и укладчиков-упаковщиков.

Стать кандидатом на должность можно при достижении совершеннолетия и наличии среднего специального образования. В рамках отбора рассмотрят кандидатов как с опытом работы от одного года, так и без него. Главными качествами желающих получить работу должны стать внимательность, исполнительность, ответственность и другие.

Руководство компании гарантирует соискателям стабильную зарплату, ежемесячные премии и возможность работать рядом с домом.

Отбор состоится с 11:00 до 14:00 в отделе трудоустройства "Зеленоградский" (Зеленоград, корпус № 1818). Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.

Ранее сообщалось, что в центре занятости населения "Моя работа" проведут собеседования со специалистами инженерно-технического профиля, оптиками и представителями рабочих профессий. Одно из мероприятий состоится с 14:00 до 16:00 18 января.

Перед собеседованием москвичи могут обратиться за помощью в составлении резюме к карьерным консультантам центра.

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