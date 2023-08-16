Палаты бояр Романовых в Москве закрыли для посещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 16 августа, музей-усадьба Палаты бояр Романовых будет закрыт для посетителей. Об этом сообщает Государственный исторический музей в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня, 16 августа, закрыты Палаты бояр Романовых", – указано в сообщении.

При этом, Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс, Исторический музей и Покровский собор продолжат принимать посетителей в штатном режиме, добавили сотрудники музея.

Во вторник, 15 августа, парк "Зарядье" был временно закрыт для граждан в связи с поступившими сообщениями о бесхозном предмете, найденном на его территории. Посетителей и работников пространства эвакуировали.

Полиция проверила территорию, информация о неопознанном взрывном устройстве не подтвердилась. Позднее "Зарядье" возобновило работу в штатном режиме.

Однако в среду, 16 августа, вход в парк снова временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве. На месте работает кинологическая служба, работники и посетители были эвакуированы.



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