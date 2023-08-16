Технопарк появится в промзоне Прожектор на шоссе Энтузиастов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты возведут технопарк на территории промышленной зоны Прожектор в районе Перово, передает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра города Андрея Бочкарева.

По его словам, объект появится по адресу шоссе Энтузиастов, владение 56, строение 39.

"На двух земельных участках площадью 0,75 гектара разрешено построить объект суммарной поэтажной площадью 11 290 квадратных метров", – поделился Бочкарев.

Он добавил, что в технопарке можно будет реализовывать научные испытания, проводить научно-производственную работу.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что на земельных участках находятся котельная и складские помещения. Правообладателями указанных участков являются ООО "Московский прожекторный завод" и ООО "Волна-Омега".

Ранее Сергей Собянин заявил, что "Руднево" будет крупнейшим промышленным парком России. Сейчас там деятельность осуществляют около 3 тысяч человек, в перспективе – от 15 до 20 тысяч. В "Рудневе" открыто порядка 150 тысяч действующих корпусов.

Собянин и глава Минпромторга Мантуров посетили индустриальный парк "Руднево"