На участке бывшей промзоны Октябрьское Поле завершили монтаж конструкций зданий

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвестор завершил возводить железобетонные конструкции четырех жилых корпусов и детского сада на участке бывшей промзоны Октябрьское Поле. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Семь жилых корпусов, детский сад и технопарк возводят на участке в 5,9 гектара на улице Берзарина. Благодаря реализации проекта в городе появится порядка 500 новых рабочих мест.

"Сейчас уже завершен монтаж железобетонных конструкций четырех домов и детского сада, в квартирах приступили к внутренним работам. Также ведется устройство сетей, кровель и фасадов", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Участок бывшей промзоны Октябрьское Поле стал первым вошедшим в программу комплексного развития территорий (КРТ). Договор на его реорганизацию заключили в 2020 году с компанией "РГ-Девелопмент". Застройщик планирует реализовать проект до конца 2024 года.

"В рамках договора компания возведет на части бывшей промзоны свыше 180 тысяч квадратных метров недвижимости: современное жилье, объекты образования и технопарк, площадь которого составит более 10,5 тысячи квадратных метров", – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в конце 2022 года на участке бывшей промзоны Октябрьское Поле в Щукине построили жилой дом и медицинский центр. Общая площадь объектов составила более 20 тысяч квадратных метров.

В апреле текущего года в эксплуатацию ввели школу площадью порядка 13 тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на 800 учеников.

Ранее стало известно, что часть территории промзоны Серп и Молот в районе пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы также реорганизуют. На участке площадью 1,7 гектара появятся офисы, магазины и кафе, а также объекты для проведения выставок и других мероприятий. Благодаря этому в городе будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест.

