В Зюзине началось заселение восьмой новостройки по программе реновации

Фото: Стройкомплекс Москвы

В столичном районе Зюзино началось заселение восьмого дома, построенного по программе реновации жилищного фонда, заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что новостройка расположена по адресу Одесская улица, дом 12. В нее переедут более 200 жителей старой пятиэтажки на Малой Юшуньской улице.

"В новостройке 83 квартиры, две из них адаптированы для маломобильных граждан. Первые этажи нежилые, в перспективе здесь могут открыться магазины, кафе, пекарни и предприятия сферы услуг. Рядом с новым домом расположены три станции метро­­ – "Каховская" Большой кольцевой линии, "Севастопольская" и "Нахимовский проспект" Серпуховско-Тимирязевской линии", – говорится в сообщении.

По словам Левкина, дом на Одесской улице стал 30-й новостройкой, построенной по программе реновации на юго-западе Москвы. По его словам, в настоящее время строительство новых домов ведется еще на трех территориях. Также в процессе расселения находятся 12 домов.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, в свою очередь, напомнил, что расселение домов по программе реновации стартовало в Зюзине в 2021 году. За это время новое жилье получили 704 семьи.

Ранее в Выхине-Жулебине началось заселение первой в районе новостройки по программе реновации. Дом находится на улице Академика Скрябина, в него переезжают жильцы четырех старых домов, расположенных на Ташкентской улице и Рязанском проспекте.

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