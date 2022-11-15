Температуру батарей в квартирах москвичей повысили из-за похолодания

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице изменили работу системы отопления в соответствии с погодными условиями. Об этом сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что в Москве уже установилась минусовая температура. При этом заммэра подчеркнул, что она может опуститься еще ниже к концу текущей – началу следующей недели.

"В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и соответствует погодным условиям", – отметил Бирюков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в среду, 16 ноября, в столице ожидается похолодание до 5 градусов мороза днем. Ночью температура опустится до -8 градусов.

Данные показатели, по словам синоптика, характерны для конца ноября – начала декабря. Вильфанд также отметил, что снежный покров может вырасти до трех сантиметров.



Снегопад ожидается в Москве во второй половине дня 15 ноября

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