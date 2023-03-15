Общественный штаб по контролю за программой реновации проведет прием граждан 16 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации 16 марта состоится прием граждан. Об этом рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на главу ведомства Сергея Левкина.

По его словам, в этом году состоится уже третий по счету подобный тематический прием. Левкин отметил, что такие встречи позволяют сразу же получить самую актуальную информацию о программе. Посетить штаб могут как жители домов, расселение которых уже началось, так и горожане, которые только ожидают переезда.

"Нередко на консультации записываются жители, чьи дома включены в третий этап расселения. Также можно записаться на прием к сотрудникам общественного штаба. Напомню, что все консультации у нас бесплатны", – заявил председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко.

Левкин между тем отметил, что город по поручению Сергея Собянина выстроил обратную связь с жителями и общественностью в рамках программы реновации. Записаться на консультацию можно по телефону: 8 (495) 548-20-80.

Ранее Левкин рассказал, что на юго-западе столицы новые квартиры по программе реновации получили более 10 тысяч москвичей. Он поделился, что около 70% горожан из этого числа воспользовались бесплатной услугой по помощи в переезде. Так, им предоставили грузчиков и автотранспорт.

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