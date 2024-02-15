Москва предоставила более 9 га земли для реализации масштабных инвестпроектов в ЮВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) Москва предоставила инвесторам более девяти гектаров земли. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2023 году город выделил инвесторам в аренду без торгов 9,1 гектара земли для возведения производственных, коммерческих и других объектов в рамках реализации МаИП. Договоры заключены на пять лет, в течение которых инвесторы должны завершить строительство", – отметил он.

На земельных участках построят гостиницу, детский сад, коммерческую недвижимость, промышленные и другие объекты общей площадью более 120 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в Москве появятся 570 новых рабочих мест.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что для строительства производственных объектов было выделено почти 3,3 гектара, для возведения торгово-делового центра – 0,9 гектара.

Три земельных участка располагаются в районах Выхино-Жулебино, Капотня и Курьяново. Там построят промышленные предприятия, которые смогут принять на работу 330 человек, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее московское предприятие начало производство высокоскоростных лифтов в рамках МАиП. Речь идет о заводе "МЭЛ", который получил от города землю площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. Производственные мощности нового цеха позволят каждый год выпускать до одной тысячи высокоскоростных лифтов.



Высокоскоростные лифты начали производить в столичном Гольянове