Инвестора для строительства МФК в составе ТПУ "Владыкино" выберут на открытом конкурсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестора для строительства многофункционального комплекса в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Владыкино" выберут в рамках открытого конкурса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Уточняется, что решение об утверждении стартовых условий конкурса на право заключения договора купли-продажи 99% доли в уставном капитале ООО "СЗ Коммунарка 12" принято на заседании градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), возглавляемой Сергеем Собяниным.

Руководитель комитета Анастасия Пятова отметила, что на земельном участке площадью 0,45 гектара можно построить МФК суммарной поэтажной площадью около 20 870 квадратных метров.

"В новом объекте могут разместиться офисы, магазины, гаражи, объекты общепита, банковской, выставочно-ярмарочной деятельности и так далее", – пояснила она.

Ранее Собянин рассказал, что на севере столицы появится ТПУ, в состав которого войдут станция метро "Лианозово", действующая станция МЦД-1 и остановки наземного общественного транспорта. По его словам, хаб сделает комфортнее поездки почти 280 тысяч жителей трех районов: Дмитровского, Лианозова и Восточного Дегунина.

Мэр отметил, что вместо устаревшей остановки электричек будет открыт комфортный пригородный вокзал. Там будет две платформы с навесами и два вестибюля с кассами, из которых можно будет сделать пересадку на станцию метро и выйти к ближайшим улицам.



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