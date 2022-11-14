В Москве пройдет фестиваль "PSYFEST 2022: осеннее обострение"

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Фестиваль психопросвещения "PSYFEST 2022: осеннее обострение" пройдет в Москве с 18 по 20 ноября, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.

В рамках мероприятия жители столицы смогут обсудить со специалистами темы абьюзивных отношений, панических атак и тревожности. В программу фестиваля включены семинары, бесплатные консультации, арт-терапии, мастер-классы, тренинги.



"Темы обсуждения будут самыми разными: сложности во взаимодействии детей и родителей, абьюзивные отношения, расстройство пищевого поведения, панические атаки и тревожность, проблемы с самооценкой и многое другое", – отметили в департаменте здравоохранения Москвы.



Жители столицы смогут проконсультироваться с психологами на условиях анонимности, подчеркнули в Депздраве и напомнили, что решение обратиться к психологу – серьезный шаг, который люди по разным причинам часто откладывают.

"Надеемся, фестиваль поможет участникам преодолеть все страхи и обратиться за компетентной помощью, если она им необходима", – цитирует пресс-служба главного внештатного специалиста – психиатра столичного департамента здравоохранения Георгия Костюка.



Участвовать в фестивале можно бесплатно, однако потребуется предварительная регистрация. Мероприятие пройдет на площадке креативного пространства "Благосфера".

С 2 по 7 ноября в московском киноцентре "Октябрь" прошел XIX Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел". В мероприятии приняла участие 131 картина из 17 стран. Фильмы ориентированы на семейную аудиторию, детей, подростков, молодежь и посвящены важным событиям и явлениям российской истории и культуры.

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